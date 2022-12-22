Байден заявив, що американський народ готовий захищати свободу від злості.

У Білому домі пройшла прес-конференція президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Основні заяви Байдена:

300 днів Україна показує Росії свою сталеву сутність і незломленість.

Коли свобода України була під загрозою, американці не сумнівалися і стали на захист України.

Союзники поставили 2000 танків і одиниць бронетехніки, 800 артилерійських систем і 2 млн снарядів, мільярди доларів підтримки та інше - все це, щоб посилити Україну.

Європа і союзники США в усьому світі прихистили мільйони українських біженців.

Україна виграла боротьбу за Київ, виграла боротьбу за Херсон, виграла боротьбу за Харків - Україна перевершила очікування Росії.

У США обидві партії підтримують Україну і будуть робити це і далі, незважаючи ні на що.

Байден підпише додаткові $ 45 млрд допомоги Україні, ще один пакет на $1,8 млрд і ще один проект про те, щоб спростити передачу Пентагоном Україні озброєння.

Росія спеціально обстрілює критичну інфраструктуру, щоб позбавити мирних громадян України тепла і світла, води на зиму. Росія використовує зиму, як зброю.

Зустріч Зеленського і Байдена: деталі

Володимир Зеленський прибув до Білого дому приблизно о 21:04 за київським часом.

Відео дня

Президент України Володимир Зеленський на прохання українського військового з Бахмута передав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену хрест за військові заслуги.

Президент США Джозеф Байден сказав, що США продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.