У Білому домі пройшла прес-конференція президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.
Основні заяви Байдена:
- 300 днів Україна показує Росії свою сталеву сутність і незломленість.
- Коли свобода України була під загрозою, американці не сумнівалися і стали на захист України.
- Союзники поставили 2000 танків і одиниць бронетехніки, 800 артилерійських систем і 2 млн снарядів, мільярди доларів підтримки та інше - все це, щоб посилити Україну.
- Європа і союзники США в усьому світі прихистили мільйони українських біженців.
- Україна виграла боротьбу за Київ, виграла боротьбу за Херсон, виграла боротьбу за Харків - Україна перевершила очікування Росії.
- У США обидві партії підтримують Україну і будуть робити це і далі, незважаючи ні на що.
- Байден підпише додаткові $ 45 млрд допомоги Україні, ще один пакет на $1,8 млрд і ще один проект про те, щоб спростити передачу Пентагоном Україні озброєння.
- Росія спеціально обстрілює критичну інфраструктуру, щоб позбавити мирних громадян України тепла і світла, води на зиму. Росія використовує зиму, як зброю.
Зустріч Зеленського і Байдена: деталі
Володимир Зеленський прибув до Білого дому приблизно о 21:04 за київським часом.
Відео дня
Президент України Володимир Зеленський на прохання українського військового з Бахмута передав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену хрест за військові заслуги.
Президент США Джозеф Байден сказав, що США продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.