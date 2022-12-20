Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $12 млрд в якості грантів.

Україна отримала грант в $2 млрд з цільового фонду Світового банку. Кошти надані США в рамках проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, це вже другий транш по гранту в загальному розмірі $4,5 млрд.

Залучене грантове фінансування буде спрямоване на забезпечення пенсійних виплат і зарплат працівникам цивільної інфраструктури, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Відео дня

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $12 млрд в якості грантів. Таким чином, США є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Міжнародна допомога Україні:

16 грудня Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримав програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

16 грудня Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки Уряду України

15 грудня 2022 року лідери держав-членів Європейського Союзу погодили виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: