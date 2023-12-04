У Білому домі заявляють, що ресурси для допомоги Україні закінчаться до кінця року.

У Білому домі звернулися до Конгресу з терміновим закликом затвердити допомогу Україні, оскільки ресурси для військової підтримки України у США повністю закінчаться до кінця календарного року.

Як пише Bloomberg, директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист про необхідність затвердити фінансування допомоги Україні.

"Немає жодного чарівного джерела фінансування ... У нас закінчилися гроші — і майже немає часу", - написала Янг, попередивши, що бездіяльність, "поставить Україну на коліна на полі бою, не тільки поставивши під загрозу досягнуті успіхи, але і підвищивши ймовірність військових перемог Росії".

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"Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнання з військових запасів США", - йдеться в листі.

У Білому домі також стверджують, що фінансування допоможе зміцнити промислову базу США, оскільки старі системи озброєння будуть відправлені в Україну і замінені новими, виробленими в Сполучених Штатах.

За оцінками Янг, майже половина термінового запиту президента буде спрямована на виробництво в США.

"Хоча ми не можемо точно передбачити, які американські компанії отримають нові контракти, ми знаємо, що фінансування буде використано для придбання передових засобів захисту від нападів на цивільне населення в Ізраїлі й в Україні – наприклад, систем ППО, побудованих в Алабамі, Техасі, і Джорджії, а також життєво важливі підкомпоненти, отримані майже з усіх 50 штатів", — сказав Янг.

Очікується, що цього тижня адміністрація Байдена поінформує законодавців про наслідки непродовження фінансування до кінця року.

Допомога Україні від США

США вже два місяці не можуть узгодити нову програму військової допомоги Україні. Раніше Конгресі заявили, що великий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю повинні прийняти не пізніше Різдва, інакше через свята це питання знову застрягне на невизначений термін.

Водночас Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні - "головний пріоритет" для його країни.

Глава Пентагону Ллойд Остін також в черговий раз підкреслив, що США не допустять перемоги Росії і націлені допомагати Україні поставками військової допомоги.

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