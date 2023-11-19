Конгрес може пожертвувати Україною, якщо через неї не зможуть ухвалити повноцінний бюджет США.

Конгрес США має ухвалити великий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю не пізніше Різдва, інакше через свята це питання знову застрягне на невизначений строк. Про це конгресмени розповіли NBC News.

Законодавці, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що це є досить амбіційним графіком. Тож аби законопроект успішно пройшов обидві палати Конгресу та отримав підпис президента, його краще розробити у верхній палаті – Сенаті – де домінують демократи і де є двопартійний консенсус щодо підтримки України та Ізраїлю. Натомість, якщо законопроект розроблятиме, як це буває зазвичай, нижня палата – Палата представників – де домінують республіканці, рішення можуть вкотре провалити.

Чотири джерела в Сенаті, безпосередньо пов’язані з переговорами, повідомили NBC News, що вікно між Днем подяки (26 листопада) та Різдвом має вирішальне значення. При цьому і республіканці, і демократи, занепокоєні тим, що в разі затягування процедури до Нового року, шанси отримати ухвалення законопроекту в цілому стають примарними.

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Проблема тут полягає у тому, що США досі не мають повноцінного державного бюджету на поточний фінансовий рік, що стартував у жовтні, і вже двічі ухвалювали тимчасовий проміжний бюджет на 6 тижнів. Тож відтермінування переговорів про підтримку України призведе до того, що ці дебати накладуться на дебати про власне американський бюджет і на загострення політичної боротьби у контексті президентських виборів 2024 року.

Джерела NBC News кажуть, що в такому разі трампісти можуть проштовхнути компромісний законопроект про бюджет з допомогою тільки для Ізраїлю. Тоді шанси на узгодження допомоги Україні стануть мізерними.

Проблема із американською допомогою Україні

Як писав УНІАН, США вже два місяці не можуть узгодити нову програму військової допомоги Україні. Цього тижня Конгрес ухвалив новий тимчасовий бюджет країни, в якому знову не передбачено коштів для оборони України.

На цьому тлі уряди європейських країн збільшують допомогу Україні, оскільки зростає острах, що США взагалі припинять підтримувати Київ зброєю.

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