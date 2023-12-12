Виділення коштів поза межами спільного бюджету блоку займе більше часу і коштуватиме дорожче.

Дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо залучення екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету блоку, якщо Угорщина не відмовиться від вето на чотирирічний пакет підтримки, критично важливий для Києва, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

До початку саміту, який відбудеться 14-15 грудня, залишається все менше часу. Дипломати розпочали приватні переговори про доцільність і технічні деталі потенційного фінансового пакету між іншими 26 членами блоку.

"Переговори, в яких беруть участь представники Єврокомісії та великих країн-членів ЄС, які візьмуть на себе більшу частину витрат, тримаються в таємниці, щоб не підірвати головну мету – подолання вето Будапешта, оскільки Орбан (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) заявив, що не заперечує проти надання допомоги іншими країнами ЄС", – розповідає видання.

Позабюджетний інструмент займе більше часу і буде коштувати дорожче у вигляді відсотків та інших витрат.

"Ніхто не хоче цього робити, якщо нам не доведеться.... Але було б нерозумно не мати плану Б", – зазначило одне із джерел видання.

Українські та європейські чиновники попереджають, що неспроможність ЄС погодити запропонований пакет фінансування серйозно вплине на фінансову стабільність України.

Водночас угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока заявив FT, що Будапешт наполягає, що будь-яка допомога Києву не може надходити зі спільного бюджету ЄС, а рішення про переговори щодо членства України має зачекати до виборів Європарламенту в червні.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 11 грудня заявила, що Київ не отримав жодних запевнень щодо надання 50 млрд євро у будь-якій іншій формі.

"У разі відсутності рішення щодо 50 млрд євро може бути прийняте проміжне рішення, але воно залишить Україну на межі виживання з нульовою [фінансовою] передбачуваністю на цілий рік", – зазначила віце-прем'єр-міністр.

За її словами, в імпровізованій розмові з президентом України Володимиром Зеленським Орбан натякнув, що розблокування коштів ЄС для Угорщини є одним з аспектів його позиції щодо Києва.

Видання нагадує, що ЄК має дати згоду на розморожування понад 10 млрд євро бюджетних коштів ЄС для Будапешту, які вона притримала для забезпечення верховенства права та боротьби з хабарництвом в уряді Орбана.

Допомога Україні від ЄС

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз знайде способи надати більшу фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на неї.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати кроки з надання Києву 50 мільярдів євро у вигляді бюджетної підтримки до 2027 року та з євроінтеграції. Водночас Україна значною мірою покладається на економічну допомогу Заходу.

Загалом Орбан виступає проти допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням. За його словами, затяжна війна прирікає як Київ, так і довгострокові інтереси Європи, коштуючи людських життів та економічних можливостей.

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