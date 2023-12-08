Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що компроміс може бути знайдений знову.

Європейський Союз знайде способи надати більшу фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на неї, а також на переговори про членство Києва на саміті наступного тижня, заявив високопоставлений чиновник у п'ятницю.

"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери - відповідальні люди - як мінімум 26", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь у підготовці саміту, пише Reuters.

Він запевнив, що "вони будуть дотримуватися своїх зобов'язань".

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Якщо Орбан накладе вето на 50 мільярдів євро (53,75 мільярда доларів) для України, сказав чиновник, блок міг би виділити меншу суму на більш короткий період або інші 26 країн ЄС могли б розширити свої національні внески в двосторонньому порядку на користь Києва.

Цього року ЄС виділив Україні 18 мільярдів євро – на що Угорщина спочатку наклала вето в грудні минулого року, перш ніж Будапешт заявив, що домігся поступок щодо заморожування коштів ЄС через побоювання з приводу відкату демократії при Орбані.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що компроміс може бути знайдений знову, але використовував різкі вирази, що відображають розчарування багатьох членів ЄС з приводу націоналістичної позиції угорського уряду.

"В цілому, угорські хулігани являють собою проблему, коли справа доходить до нашої політики щодо агресії Росії проти України", - заявив дипломат на умовах анонімності.

Позиція Угорщини в питанні виділення грошей Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати кроки з надання Києву 50 мільярдів євро у вигляді бюджетної підтримки до 2027 року і зелене світло для переговорів про членство - ключової стратегічної мети для України в її боротьбі з російським вторгненням.

Невиконання цих двох пропозицій стане важким ударом для України, виснаженої після майже двох років війни, яка переросла в запеклу битву на виснаження з невеликими змінами на лінії фронту в цьому році.

Україна значною мірою покладається на економічну допомогу Заходу, щоб продовжувати своє існування.

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