Уряди ЄС сперечаються про перегляд довгострокового бюджету блоку з 27 країн.

Пропозиція Європейської комісії підтримати Україну кредитами та грантами на суму 50 мільярдів євро (43,2 мільярда фунтів стерлінгів) протягом наступних чотирьох років ніким не заперечується, заявив чиновник.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан обговорив ці плани на брифінгу в четвер, пише Sky News.

Уряди ЄС сперечаються про перегляд довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Комісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до загального бюджету, більша частина яких призначена для України.

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"Головне - це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", - сказав він.

Допомога Україні від Євросоюзу - подробиці

Дебати з приводу військової допомоги розгортаються в той час, коли країни ЄС також обговорюють пропозицію надати Україні економічну допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. ЄС також стикається з проблемами з інших аспектів військової допомоги Україні.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Так, за словами джерела Politico, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

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