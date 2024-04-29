Конфіскація заморожених російських активів дасть змогу фінансувати війну в Україні щонайменше до кінця 2028 року.

Україна отримала від США життєво важливу допомогу в розмірі 61 мільярда доларів, однак їй все ще потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску Росії, і центральне місце в цьому плані має посісти залучення російських заморожених активів, вважає Reuters.

Видання зазначає, що в поєднанні із зобов'язаннями інших країн останній пакет допомоги США має забезпечити Київ приблизно до кінця наступного року. Але наприкінці 2025 року в України знову може закінчитися зброя.

"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", - зазначає видання.

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При цьому розрахунки президента Росії Володимира Путіна також можуть змінитися, якщо він вирішить, що Україна зможе протриматися ще багато років.

Reuters вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад, однак, можливо, їй вдасться домовитися про мир із сильнішої позиції - або заморозити конфлікт, як Північна і Південна Корея.

"Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, скільки 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік".

Видання зазначає, що головний спосіб отримати більше грошей для України - мобілізувати заморожені на заході російські активи на суму понад 300 мільярдів доларів. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

Так, якщо західні країни гарантують виплату відсотків за активами впродовж десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 мільярдів євро. Однак це, хоч і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки дасть змогу фінансувати Україну щонайменше півроку.

"Однак отримати для Києва 320 мільярдів доларів - це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів".

Конфіскація російських активів для України

У відповідь на війну Росії проти України США та їхні союзники аблокували близько 300 мільярдів доларів російських активів на Заході, хоча більша частина яких перебуває в європейських, а не американських фінансових установах.

Палата представників США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів для України. Відомо, що в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів.

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