Дмитро Пєсков нагадав, що на російській території багато західних активів.

Російські чиновники пригрозили Заходу "жорсткою" відповіддю в разі конфіскації заморожених російських активів, обіцяючи "нескінченні" юридичні проблеми і заходи "око за око".

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не поступиться територіями України, які Москва окупувала, в обмін на повернення заморожених активів.

"Наша Батьківщина не продається. Російські активи повинні залишатися недоторканими, тому що в іншому випадку буде сувора відповідь на західне злодійство. Багато хто на Заході це вже зрозумів. На жаль, не всі", - цитує Захарову видання Reuters.

Відео дня

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії все ще перебуває багато західних грошей, які можуть стати мішенню заходів Москви у відповідь.

"Перспективи судових розглядів (проти конфіскації російських активів) будуть широко відкриті", - сказав він. "Росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси".

Заморожені активи РФ для України - головні новини

У відповідь на війну Росії проти України США та їхні союзники заборонили операції з центробанком і мінфіном Росії та заблокували близько 300 мільярдів доларів російських активів на Заході, більша частина яких перебуває в європейських, а не американських фінансових установах.

Палата представників США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів для України. Відомо, що в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів.

ЄС розробив план щодо використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. Віцепрезидент ЄК, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що було ухвалено рішення відокремити, ідентифікувати та враховувати доходи від заморожених активів - такий механізм вилучення доходів від російських активів може приносити 3 мільярди євро на рік.

Вас також можуть зацікавити новини: