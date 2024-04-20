"За" ухвалення проголосували 360 конгресменів.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт №8038 про використання на користь України заморожених російських активів.

Законопроєкт також охоплює пріоритети національної безпеки, включно із санкціями щодо Ірану та заходами, що можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

"За" ухвалення проголосували 360 конгресменів - 186 республіканців і 174 демократи.

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Законопроєкт, зокрема, надає виконавчій владі можливість конфісковувати і переводити в Україну заморожені російські активи, що зберігаються в США.

Україна в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів. Тепер цей законопроєкт має схвалити Сенат США.

Раніше США запропонували надати десятки мільярдів євро для допомоги Україні в борг під заставу майбутніх доходів від державних активів РФ, які були заморожені західними країнами.

Зазначається, що Група семи розділилася в думках з приводу того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Конгрес США розглядає законопроект про допомогу Україні

Сьогодні Палата представників розглядає новий законопроєкт про військову допомогу Україні - уперше за більш ніж півроку. За оцінками Financial Times, є досить високі шанси, що документ схвалять, хоча голосування ще може зірвати Дональд Трамп, який досі не дав своєї однозначної оцінки цьому документу.

Як пишуть західні ЗМІ, після згоди Конгресу зброя від США прибуде на фронт менше, ніж за тиждень.

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