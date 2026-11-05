Міжнародні резерви України у жовтні зросли: що цьому сприяло

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування понад 4 місяців майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України у жовтні збільшилися на 4,2% і станом на 1 листопада 2026 року становили 49,1 мільярда доларів.

Як повідомила пресслужба Національного банку, зростанню сприяли валютні надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком, та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ у жовтні надійшло 3,690 млрд дол., з них 3,3 млрд дол. від ЄС та 404,6 млн дол. через рахунки Світового банку.

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Крім того, Україна отримала 4,6 млрд дол. від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

"Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх цільовим призначенням щодо використання. Але у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви", - пояснили в НБУ.

Зокрема у жовтні уряд конвертував у гривню 4,6 млрд дол. таких коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 242,3 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 252,8 млн дол.

Чистий продаж валюти становив у жовтні 6,051 млрд дол. В НБУ наголосили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту та є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

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Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили 47,1 млрд доларів. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті – ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan.

За минулий рік міжнародні резерви зросли на понад 30% – до 57,3 мільярда доларів. Це стало найкращим показником в українській історії.

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