Міжнародні резерви України у вересні зменшилися: в Нацбанку назвали причини

Регулятор у вересні продав на валютному ринку 5,4 млрд дол.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили 47,1 млрд доларів. Як повідомили у Національному банку, у вересні вони зменшилися на 3,2%.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan", - ідеться у повідомленні.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 890,4 млн дол. через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 3,81 млрд дол. від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

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Регулятор наголосив, що ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви. Так, у вересні уряд конвертував у гривню 3,81 млрд дол. цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів. Продав же регулятор у вересні на валютному ринку 5,4 млрд дол.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку та забезпечує фінансування чотирьох місяців майбутнього імпорту, наголосили в НБУ.

Міжнародні резерви України - останні новини

Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на 1 липня склали 51,27 мільярда доларів. Позитивна динаміка була тоді зафіксована завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти національним регулятором та боргові виплати в іноземній валюті.

За минулий рік міжнародні резерви зросли на понад 30% – до 57,3 мільярда доларів. Це стало найкращим показником в українській історії.

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