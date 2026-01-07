Рекорд за всю історію незалежності України: міжнародні резерви шалено зросли у 2025 році

У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. від міжнародних партнерів.

Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% до 57,3 мільярда доларів, що стало найвищим показником за всю історію незалежної України.

Як повідомила пресслужба НБУ, зокрема, в грудні резерви зросли на 4,6%. Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зазначається, що минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни – 52,4 млрд доларів від Євросоюзу, Канади, МВФ, Банку розвитку Ради Європи та через рахунки Світового банку.

Також офіційний Київ отримав 2 млрд доларів відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

Крім того, у 2025 році країна отримала понад 3,3 млрд доларів завдяки розміщенню валютних ОВДП.

"У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Золотовалютні резерви України – останні новини

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви складали 54,7 мільярда доларів, що на той момент теж стало найвищим показником за всю історію незалежної України. Зокрема у листопаді вони збільшились на 10,6%.

Місяцем раніше золотовалютні резерви також встановлювали рекорд з показником у 49,5 мільярда доларів.

