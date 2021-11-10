Негативно на курс позначиться й посилення карантину в містах через коронавірус.

Протягом листопада долар триматиметься високих позицій в обмінниках країни й коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На думку економіста, фундаментальних причин для посилення курсу гривні немає. Експерт зауважив, що економіка країни зараз перебуває у вкрай незадовільному стані.

Він звертає увагу, що у вересні офіційний рівень інфляції зріс до 11%, хоча ціни на продовольчі товари та тарифи підвищилися значно більше. На валютному курсі негативно позначиться зростання інфляції.

Читайте такожДолар пішов вгору: курс валют на середу, 10 листопадаТакож Хмелевський не сподівається, що макрофінансова допомога ЄС чи транш МВФ якось позитивно вплинуть на гривню.

"Кредити МВФ не можуть бути використані для проведення валютних інтервенцій та підтримки курсу гривні. Загалом суми цих кредитів досить незначні. Варто нагадати, що у вересні валютні резерви Нацбанку скоротилися на $2,9 млрд. Кредити не компенсують це зниження. Крім того, не виключено, що в листопаді валютні резерви знову знизяться", – припускає Хмелевський.

Негативно на курс позначиться й посилення карантину в містах через коронавірус: "Через локдаун економіка не зможе відновлюватися в четвертому кварталі запланованими темпами, скоротяться надходження до держбюджету, зросте безробіття. Це також створює передумови для подальшої девальвації гривні".

Хмелевський підсумовує, що енергетична криза зачепила провідні країни світу, тому нестабільність на світових фінансових ринках може розпочатися будь-якої миті, а це призведе до значного відтоку з України іноземної валюти.

Курс валют 10 листопада

Національний банк України на середу, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,09 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол., до євро - на рівні 30,19/30,22 грн/євро.

Автор: Віолетта Орлова