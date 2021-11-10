Витрачання золотовалютних резервів у такому випадку девальвацію не зупинить.

У випадку дефолту на українську валюту чекає шалена девальвація, а курс продажу американського долара різко зросте.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян у коментарі UBR.ua.

Курс гривні, за його словами, може скласти від 60 до 100 гривень за долар. При цьому витрата золотовалютних резервів у такому випадку девальвацію не зупинить.

"Згадайте, як падала гривня у 2014-2015 роках, коли НБУ робив вигляд, що підтримує валютну стабільність, проте марно витрачав золотовалютні резерви", – уточнив експерт.

Читайте такожУ Пенсійному фонді розповіли, хто отримує найбільші пенсії в УкраїніТакож Болтян зауважує, що під час стрімкої девальвації стануться суттєві проблеми з фінансовою допомогою, закупівлею вакцин й іншими контрактами.

Ризики дефолту будуть залежати від зовнішньої ситуації довкола пандемії коронавірусу. Статистика захворюваності і смертності погіршується, і якщо темп зростання буде сильним, то й ризики тиску, каже Болтян, на економіку збільшаться.

"Тут термін залежить не від економіки, а від пандемії", – зауважив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економічних передумов для дефолту в Україні немає. "Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав Марченко.

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Автор: Яна Ставська