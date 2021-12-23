Цілком можливим варіантом розвитку подій фінансисти називають коливання гривні в 10-20 копійок.

Підстав для девальвації гривні зараз немає, тож якщо Національний банк допускатиме й штучно її провокуватиме, його керівництву слід піти у відставку.

Про це заявив економіст Андрій Новак, пише "Україна 24".

"Якщо зараз НБУ в умовах, коли абсолютно немає підстав для девальвації гривні - ані фінансових, ані загальноекономічних, - допускатиме девальвацію гривні, штучно її провокуватиме, вважаю, що керівництво НБУ має йти у відставку. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви рекордні. Які підстави? Експорт український зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", - сказав Новак.

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Фінансист Тарас Козак назвав цілком можливим варіантом розвитку подій коливання гривні в 10-20 копійок.

"Я думаю, що це не є девальвацією... Якщо не буде справді посилення істерії навколо російської агресії, тому що фундаментальні чинники досить непогані. Дефіцит бюджету значно менший, ніж заплановано... Тому фундаментальних причин немає. Але ми бачили фактично зростання долара з курсу 26,1 до 27,2 просто на тих же емоціях, переживаннях громадян", - зазначив Козак.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Національний банк України на п'ятницю, 24 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,27 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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