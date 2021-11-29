Причини знецінення гривні. Куди прямує курс й до чого тут Росія

В українських банках та обмінниках – небувалий ажіотаж. Українці кинулися масово скуповувати долари. У деяких фінансових установах вже навіть не встигають довозити валюту. Невже всі різко побагатшали? Що трапилося?

Двадцять сім з половиною гривень – така вартість долара у понеділок, 29 листопада. За останні два тижні американська валюта виросла на цілу гривню. І це тільки початок, попереджають експерти.

"Відбувається девальвація. І буде 28 гривень. А де буде 28 гривень, буде 28,5 гривень. І так далі… Тобто курс буде йти до 29 гривень за долар", - розповів "Грошам" економічний експерт Олександр Охріменко.

Вслід за доларом виростуть і ціни. У 2022 році можуть здорожчати харчові продукти, вибори хімічної промисловості, паливо, енергія…

"Плюс, у цьому році, і в наступному, буде дуже висока інфляція", - додає Олександр Охріменко.

"Це наш платіжний баланс, який трошечки погіршується. Ростуть ціни на енергоносії, ростуть ціни на сільськогосподарську продукцію", - пояснює "Грошам" економічний експерт Олександр Мертенс.

Щоб хоч якось втримати гривню, Національний банк України у листопаді лише за один тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти – аж 630 мільйонів доларів. Що ж так підкосило українську гривню?

У девальвації нашої національної валюти є кілька причин.

Перша – погашення Україною боргів перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел. Плюс - опалювальний сезон.

"Самі розумієте, треба купувати вугілля. Воно не безкоштовне. Просто якби не було такого дефіциту енергії, або дефіциту того ж вугілля, то, звичайно, такої девальвації б не було. Але на сьогодні вугілля треба. А вугілля продають тільки за валюту", - розповідає "Грошам" Охріменко.

Наступна причина знецінення гривні - це втеча з країни різних валютних спекулянтів. Якщо офіційною мовою, це називається "вихід нерезидентів з ОВДП (з облігацій внутрішньої державної позики)".

І це є наслідком найголовнішої причини, що зараз б’є по гривні – ймовірна військова загроза. Останні місяці Росія активно стягує свої війська до кордонів України.

"Десантно-штурмові війська, бронетанкові війська... Тобто там не артилерія, вони не окопи риють, вони якраз туди заводять бронетехніку, яка може вести наступальні дії", - розповів "Грошам" політолог Ігор Рейтерович.

Вже не секрет, що Росія готує повномасштабне вторгнення на територію України, про це інформують українська та американська розвідки.

"Росія, підганяючи війська, з одного боку, забезпечує для себе можливість військової операції. З іншого боку, створює інструменти й матеріал для інформаційно психологічного тиску на Україну і на Захід", - каже "Грошам" політолог Олег Саакян.

І, як бачимо, навести страху й паніки вдалося.

"Вони потрошку почали скидати ці облігації… Почали забирати кошти, тому що подивилися на ті заяви, які зробили представники Сполучених Штатів стосовно можливого вторгнення. Тобто вони оцінили ризики. Ризики для них, певною мірою, зросли", - говорить про логіку інвесторів Ігор Рейтерович.

Експерти вважають, що Росія дійсно може реалізувати повномасштабне вторгнення на територію України.

"Судячи з тих сил і засобів, які Росія сконцентрувала на кордонах України, ці ризики більше ніж серйозні. Росія дійсно готує ударне групування", - каже Олег Саакян.

При цьому експерт підкреслює: нападе Росія чи ні, залежить, не в останню чергу, від того, як багато проблем буде всередині нашої країни. І як ми будемо з ними справлятися.

"Концентрація Росією військ – це лише один з інструментів, якими Росія розхитує Україну. Задіяти вона його зможе тільки у випадку, якщо будуть конфлікти всередині, якщо буде дестабілізація ситуації, накладання декількох криз: політичної, економічної, енергетичної, сьогодні ще й епідеміологічної. Вони можуть викликати цей ідеальний шторм, яким Росія спробує скористатися. Тому загрози реальні", - каже Саакян.

В найгіршому випадку, прогнозують експерти, курс долара справді може бути 30 і навіть більше гривень. І це буде, звісно, катастрофою для української економіки. Втім, якщо прогнози щодо війни справдяться, вочевидь, вже не курс буде нашою головною проблемою.

Повний сюжет про те, чому девальвує гривня, які товари будуть дорожчати через коливання курсу та яким чином на це впливають дії Росії біля українських кордонів, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Світлана Федик

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