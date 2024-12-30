Гроші підуть на "підтримку критично важливих державних послуг" України.

США нададуть Україні 3,4 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що ці кошти є останньою виплатою, передбаченою в рамках американського закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році.

"Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний момент, коли Росія посилює свої атаки на українських цивільних та критичну інфраструктуру. Економічна допомога від Сполучених Штатів і наших союзників має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом підтримки критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу", – заявила міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.

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Американська допомога Україні

Як писав УНІАН, раніше цього місяця США надали Україні 20 мільярдів доларів в межах домовленостей Великої сімки щодо 50 мільярдів доларів для України. Кошти надаються через структури Світового банку, їх планують покрити за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Також ми розповідали, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні майже на $2,5 мільярда. Що саме він включає, не уточнюється, але повідомляється, що в процесі доставки в Україну перебувають сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.

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