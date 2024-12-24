У Мінфіні розповіли, що зробили для того, щоб гроші були виділені.

До держбюджету України надійшов транш обсягом мільярд доларів в межах програми DPL Світового банку.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, транш складається з $567 млн під гарантії уряду Японії та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.

"Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України. Вдячні Світовому банку, Японії та Великій Британії за суттєву підтримку держбюджету в цей складний період", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Зазначається, що метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

У Мінфіні наголосили, що до виділення цього траншу було досягнуто результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

Міжнародна фінансова допомога – останні новини

23 грудня Україна отримала сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF). 20 грудня Виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF.

У 2025 році Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, такий прогноз озвучив член ради Національного банку України Василь Фурман. Він також повідомив, що, за прогнозами НБУ, зростання української економіки у 2025 році становитиме 4,3%.

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