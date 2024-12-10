Гроші виділяють в межах домовленостей Групи Семи, досягнутих ще влітку і підтверджених у жовтні.

Україна отримає від США кредит у 20 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що гроші виділяються в межах ініціативи "Великої Сімки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає допомогу Україні на загальну суму у 50 мільярдів доларів. Окрім США свої внески роблять країни ЄС, Британія, Канада та Японія.

"Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних надходжень, отриманих від власних знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку, коли вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни", — сказала міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

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За її словами, 50 мільярдів доларів, спільно наданих країнами G7, дадуть Україні змогу профінансувати "служби екстреної допомоги, лікарні та інші основи її хороброго опору".

Свої 20 мільярдів доларів США перерахують до Фонду сприяння інвестиціям у зміцнення фінансового посередництва в Україні (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

Кредит у 50 мільярдів для України від G7

Як писав УНІАН, у жовтні країни Великої сімки досягли остаточної угоди про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку. Ідея реалізації цього механізму була попередньо схвалена ще у червні.

Хоча формально гроші надаються в кредит, але відсотки та основна сума кредиту буде погашатися не Україною, а за рахунок прибутків, які генерують заморожені російські активи в західних країнах.

Гроші будуть надавати Україні у форматі серії двосторонніх позик, починаючи з 1 грудня цього року і до кінця 2027 року: "частинами, які відображатимуть термінові потреби України у фінансуванні".

Згідно плану, США та ЄС загалом мали надати по 20 мільярдів доларів, а решту 10 мільярдів - Канада, Велика Британія та Японія.

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