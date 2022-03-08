Fitch Group дотримується всіх застосованих санкцій і буде продовжувати надавати ринку незалежну аналітику через рейтинги, які будуть проводитися за межами Росії.

Fitch Group оголосила про припинення комерційної діяльності в Росії.

Про це йдеться в заяві компанії.

Це стосуватиметься кредитних рейтингів та інших послуг, які надають російські підрозділи Fitch Ratings і Fitch Solutions.

"Fitch Group дотримується всіх застосованих санкцій і буде продовжувати надавати ринку незалежну аналітику через рейтинги, які будуть проводитися за межами Росії", - відзначили в компанії.

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