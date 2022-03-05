Крім цього, Fitch знизило довгострокові рейтинги 20 російських регіональних органів влади.

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків і помістило їх на перегляд.

Рішення було прийнято у зв'язку з санкціями, введеними на тлі війни проти України.

Fitch знизив рейтинги таких банків, як Сбєрбанку, Газпромбанку, Альфа-банку, Тінькофф-Банку, Райффайзенбанку, банку "Хоум Кредит" та інших.

Зниження рейтингів банків пов'язане зі зниженням суверенного рейтингу Росії з BBB до B.

Також аналогічне рішення прийнято для 20 регіональних органів влади. З російських регіонів рейтинг знижений у Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Красноярського, Ставропольського, Алтайського країв, Свердловської області, ЯНАО, Татарстану, Новосибірська та інших.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Moody's понизило рейтинг Росії з Baa3 до B3, агентство Fitch - з ВВВ до B. Також агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВ + до CCC -.

Війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого, викликала обурення міжнародного співтовариства: ЄС, США і Великв Британія, зокрема, ввели жорсткі фінансові санкції проти Москви.

За даними Агентства ООН у справах біженців, за тиждень з України в сусідні країни виїхали більш як 1 мільйона олдей.

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