Не виключають зниження до рейтингу до "RD" (обмежений дефолт).

Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з "CCC" до "C" (переддефолтний).

Про це повідомляється на сайті Fitch.

"Почався процес, подібний дефолту. 20 липня уряд України офіційно оголосив про згоду на відстрочку погашення зовнішнього боргу на 24 місяці. Fitch розглядає це як початок процесу обміну проблемного боргу, що відповідає рейтингу "C" як для рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті, так і для цінних паперів", - йдеться в повідомленні.

Подальше зниження рейтингу до "RD" (обмежений дефолт) вважають ймовірним.

У Fitch вважають, що є ризик пропущених платежів, "оскільки уряд прагне зберегти ліквідність в умовах гострого тиску на військові витрати".

"В цілому, ми очікуємо, що буде потрібна ширша реструктуризація державного комерційного боргу, хоча терміни залишаються невизначеними. Це відображає серйозний стрес для макрофінансового становища України, державних фінансів і зовнішніх фінансів внаслідок затяжної війни", - зазначає агентство.

Рейтинг дефолту емітента в національній валюті знизили з "CCC" до "CCC -".

"Менший ризик дефолту, ніж за боргом в іноземній валюті, частково відображає дещо більшу здатність уряду обслуговувати борг в акредитиві і більш серйозні перешкоди для реструктуризації", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, напередодні повномасштабного вторгнення рейтингове агентство понизило рейтинг дефолту емітента України у валюті з "позитивного" на "стабільний" - до рівня "B".

А після початку повномасштабного вторгнення в кінці лютого Fitch знизило рейтинг України з "B" до "CCC".

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