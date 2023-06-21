Також уряд Франції запустить механізм захисту приватних інвестицій в українську економіку.

Уряд Франції цього року додатково виділить Україні 14 млн євро, які буде направлено на відбудову критичної інфраструктури, підвищення стійкості нашої держави та підготовку до наступної зими.

Про це повідомила міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час Конференції з відновлення України, яка розпочалася в Лондоні.

"Мій уряд надасть додатково 14 млн євро донатів Україні в 2023 році. Ця підтримка буде головним чином буде використовуватися на негайну відбудову критичної інфраструктури, медичне устаткування, те, що потрібно для підвищення стійкості і підготовки до наступної зими", - сказала вона.

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Також вона зазначила, що уряд Франції буде заохочувати приватний сектор, щоб той інвестував в Україну. Задля цього буде запущений спеціальний механізм захисту інвестицій від ризиків, який реалізують через державний банк Франції.

"Це абсолютно відповідає багаторівневому та комплексному механізму підтримки, який ми заснували разом з Україною", - сказала вона.

Конференція з відновлення України у Лондоні

Як повідомляв УНІАН, 21 та 22 червня у Лондоні проходить Конференція з відновлення України.

Україну на конференції представляють, зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, Велика Британія надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, з метою залучити 3 мільярда доларів протягом трьох років.

У планах обговорення - відновлення української інфраструктури, відбудова та повоєнний розвиток енергетики, страхування приватних інвестицій. Також буде розглянуто питання відбудови житла, гуманітарного розмінування, цифрової відбудови.

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