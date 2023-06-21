З початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook, віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проектах відновлення України. Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка відбувається цього тижня в Лондоні.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення: муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.

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Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

За словами Кубракова, з початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку.

"Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо", - зазначив віце-прем’єр.

В відомстві також відмітили, що крім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund". А також кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Крім того, сторони працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Допомога Україні - що повідомлялося раніше

Як повідомляв УНІАН, 21 червня під час конференції з відновлення України у Лондоні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткові $1,3 млрд на відбудову.

Також Велика Британія надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, завдяки яким з'явиться можливість залучити 3 мільярда доларів протягом трьох років.