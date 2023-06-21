Також британський прем'єр заявив про запуск нового технологічного мосту "Велика Британія - Україна".

Велика Британія надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, завдяки яким з'явиться можливість залучити 3 мільярда доларів протягом трьох років.

Про це заявив прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України, яка розпочалася в Лондоні.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов’язання підтримувати економіку України. Протягом 3 років ми надамо довгі гарантії на 3 мільярди доларів", - сказав він.

Також Сунак проанонсував запуск нового технологічного мосту "Велика Британія - Україна", котрий допоможе пришвидшити інвестиції на підтримку зеленої енергії та інших галузей.

Конференція з відновлення України у Лондоні

Як повідомляв УНІАН, Конференція з відновлення України пройде в Лондоні 21 та 22 червня. Протягом першого дня планують обговорити швидке відновлення зруйнованої інфраструктури та довгострокове відновлення, інвестиції у людський капітал, відбудову та повоєнний розвиток енергетики, реформи та страхування приватних інвестицій.

У другий день обговорюватимуть повоєнну відбудову житла, гуманітарне розмінування та цифрову відбудову та розвиток технологічного сектору.

Серед представників української влади на конференції будуть прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та інші представники уряду.

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