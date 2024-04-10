Споживчі ціни зросли на 3,5% у березні, а базовий ціновий тиск залишається суттєвим.

Річна інфляція зросла в березні, а базовий ціновий тиск залишався сильним, що викликало питання про те, наскільки Федеральна резервна система США зможе знизити відсоткові ставки цього року.

Видання The Wall Street Journal пише, що індекс споживчих цін - показник цін на товари та послуги - у березні зріс на 3,5% порівняно з роком раніше. Так звані базові ціни зросли на 3,8% порівняно з роком раніше. Особливий інтерес для інвесторів та економістів становить зростання базових цін на 0,4% за один місяць. Це виявилося вищим за очікування економістів, які прогнозували 0,3%.

Прибутковість державних облігацій США зросла одразу після виходу звіту, відображаючи ставки на те, що дані можуть відтермінувати й послабити зниження відсоткових ставок. Останні дані засвідчили, що інфляція в січні та лютому була вищою, ніж очікувалося, що стало небажаною невідповідністю звітам, які свідчили про помітне зниження темпів зростання цін.

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Аналітики вважають, що третій місяць поспіль даних, що розчаровують, щодо інфляції, можуть стати підставою для більш серйозних змін в інфляційному і політичному прогнозі ФРС.

Зниження ставок

Минулого місяця деякі чиновники ФРС вважали, що цього року будуть щонайменше три зниження ставок, якщо інфляція і далі знижуватиметься. Ф'ючерси на процентні ставки вказують на те, що інвестори загалом дотримуються такого самого прогнозу. Деякі ж вважають, що ФРС знизить ставки один або два рази, або не знизить зовсім.

Дані щодо зайнятості підкріпили цей скептицизм. Вони показали, що в березні в економіці з'явилося набагато більше робочих місць, ніж очікувалося, що може свідчити, що підвищення відсоткових ставок не настільки серйозний обмежувальний фактор.

Проте багато економістів зберігають оптимізм з приводу того, що інфляція йде на спад. Серед іншого, вони кажуть, що дані за січень могли бути підкріплені одноразовим коригуванням цін на початку року. Вони також стверджують, що нещодавнє бурхливе економічне зростання та активне працевлаштування можна частково пояснити збільшенням імміграції.

Цей приплив працівників, можливо, не розпалює інфляцію, а знижує конкуренцію за робочу силу і полегшує підприємствам задовольнити попит на їхню продукцію, тим самим стримуючи зростання цін.

Інший індекс інфляції

ФРС для оцінки інфляції віддає перевагу все ж таки іншому показнику - індексу цін витрат на особисте споживання, або PCE, який містить не тільки дані щодо ІСЦ, а й дані щодо індексу цін виробників. Останніми місяцями PCE створював більш райдужну картину для чиновників ФРС та інвесторів. Без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, індекс PCE у лютому зріс на 2,8% порівняно з роком раніше.

За всіма показниками інфляція значно знизилася з середини 2022 року, коли ціни зросли приблизно на 9% порівняно з роком раніше.

Очікування в США

Опитування показують, що американці, як і раніше, незадоволені вартістю життя. Індекси споживчих настроїв поступово поліпшуються, але залишаються значно нижчими за передпандемічний рівень. Так, 74 % вважають, що інфляція за останній рік рухалася в неправильному напрямку.

Можливо, це впливає на настрої, адже деякі важливі процентні ставки останнім часом зросли. Наприклад, ставки за іпотекою тісно пов'язані з прибутковістю довгострокових державних облігацій США, яка цього року зросла, оскільки інвестори знизили ставки на зниження ставок ФРС.

За даними Freddie Mac, середня 30-річна фіксована ставка за іпотекою тримається в районі 6,8 %, порівняно з 6,6 % наприкінці минулого року і 3,7 % наприкінці 2019 року.

Інфляція в Україні - останні дані

У березні 2024 року інфляція на споживчому ринку становила 0,5% порівняно з лютим. Варто зазначити, що показник прискорився, якщо порівнювати з 0,3% у лютому.

Протягом року, з березня 2023 року, ціни на споживчому ринку зросли на 3,2%. У річному вимірі інфляція сповільнилася, бо в лютому річний показник становив 4,3%.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,2%.

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