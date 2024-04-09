У березні сповільнилась річна інфляція, однак, порівняно з лютим, ріст споживчих цін прискорився.

У березні 2024 року інфляція на споживчому становила 0,5% порівняно із лютим. Варто зазначити, що показник прискорився, якщо порівнювати із 0,3% в лютому. Протягом року, з березня 2023 року, ціни на споживчому ринку зросли на 3,2%. У річному вимірі інфляція сповільнилась, тому що у лютому річний показник складав 4,3%. Про це свідчать дані Держстату.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,2%.

Найбільше подешевшали такі продукти:

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яйця – на 16,4%;

цукор – 2,5%;

соняшникова олія – 1,5%;

овочі – 0,6%;

сало, свинину – 0,4%.

Водночас подорожчали такі товари:

фрукти – на 4,1%;

яловичина – на 1,6%;

масло – 0,8%;

хліб – 0,4%.

Також зросли ціни на кисломолочну продукцію, м’ясо птиці, безалкогольні напої, макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%. Одяг і взуття подорожчали на 12,9%. Ціни на транспорт зросли на 1,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті і палива та мастил.

Як зазначив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, у річному вимірі споживча інфляція продовжувала скорочуватись, сягнувши мінімуму з листопада 2020 року.

Споживчі ціни в Україні

В НБУ прогнозували прискорення інфляції. В Нацбанку зазначили, що інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.

Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявляв, що вартість основних продуктів навряд чи зміниться, однак деякі коливання все ж таки можуть мати місце.

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