Зазначається, що ціни на харчові продукти, включно із зерном, цукром і м'ясом, загалом знизилися після піку у 2022 році.

Продовольча інфляція в розвинених країнах знизилася до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уповільнення зростання цін послабило тиск на мільйони домогосподарств, які постраждали від дворічного різкого зростання вартості продуктів харчування.

Видання Financial Times пише, що згідно з останніми даними ОЕСР, річна зміна споживчих цін на харчові продукти у 38 промислово розвинених країнах у лютому знизилася до 5,3% порівняно з 6,2% попереднього місяця та є значно нижчою за пікове значення в 16,2% у листопаді 2022 року.

У 2022 році ціни на продовольство різко зросли через зростання вартості енергоносіїв і зниження обсягів торгівлі, спричиненого війною в Україні, водночас масштабніші, ніж очікували, посухи та перебої в ланцюжку постачань, спричинені пандемією, також завдали своєї шкоди.

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"Ланцюжки поставок повністю нормалізувалися, ціни на газ знизилися до рівнів, які історично вважаються нормальнішими, а експорт зерна з України відновився чорноморським коридором", - говорить Томаш Веладек, економіст інвестиційної компанії T Rowe Price. "Розгортання цих факторів свідчить про те, що глобальна продовольча дезінфляція, ймовірно, продовжиться".

Окремі дані, опубліковані в п'ятницю Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), засвідчили, що ціни на харчові продукти, включно із зерном, цукром і м'ясом, загалом знизилися після піку 2022 року.

Послаблення інфляції цін на продовольство в лютому було широко поширене в промислово розвинених країнах: останні показники ОЕСР знизилися вдвічі або майже вдвічі порівняно з недавніми піковими значеннями.

У США річна інфляція цін на харчові продукти в лютому знизилася до 2,2%, що нижче за пікове значення в 11,4% у серпні 2022 року і є найнижчим показником із травня 2021 року.

У єврозоні річний темп зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої в березні знизився до 2,7%, що стало першим показником нижче 3% з листопада 2021 року, згідно з терміновими оцінками Євростату.

Деякі країни продовжують боротися з вищими, ніж зазвичай, цінами на продукти харчування. Березневе підвищення індексу ФАО було спричинене різким зростанням цін на рослинні олії, як-от соя, соняшник і ріпак, через сезонне скорочення виробництва і несподіване підвищення попиту з боку Південно-Східної Азії.

Кіран Ахмед, провідний економіст Oxford Economics, зазначив, що питання інфляції наразі найбільше турбує країни, які залежать від імпорту.

У Туреччині в березні було зареєстровано річну продовольчу інфляцію в розмірі 70,4%, оскільки ліра слабшає по відношенню до долара.

У багатьох країнах, де рис є одним з основних продуктів харчування, також спостерігається стійке зростання цін на продовольство після того, як Індія вела заборону на експорт рису. За даними МВФ, стандартні ціни на рис у лютому зросли на 25% у річному обчисленні, а інфляція цін на продовольство в країнах, які залежать від імпорту індійського рису, таких як Філіппіни та Бангладеш, продовжувала рости, становивши 3,4% та 9,44% за той самий місяць.

Однак падіння оптових цін на сільськогосподарську продукцію, особливо на зерно, вказує на те, що в більшості країн найближчими місяцями дезінфляція продовжиться.

Падіння цін на сільськогосподарську продукцію не зупинило загальне зростання споживчих цін на продукти харчування, оскільки на сировину припадає невелика частка роздрібних витрат. Крім того, споживач відчуває зниження цін на сировину із затримкою в часі.

Ціни на продукти в ЄС - останні новини

Група країн Євросоюзу наполягають на посиленні обмежень на імпорт продуктів з України, щоб запобігти дестабілізації сільськогосподарських ринків.

Водночас країни-члени ЄС досягли компромісу про продовження безмитної торгівлі для України ще на один рік. Рішення ухвалили насилу, адже фермери єврозони протестують проти імпорту продовольства з України.

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