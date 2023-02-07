За словами голови фінансового комітету ВР, триваюча війна в Україні чинитиме тиск на курс національної валюти.

Повернення курсу гривні до довоєнного рівня не буде. Але також немає передумов і для подальшого істотного просідання національної валюти.

Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде", - сказав він.

Гетманцев зазначив, що за підсумками минулого року реальна інфляція в Україні склала 26%, і цей показник "вже не відіграється". При цьому, інфляція виявилася меншою, ніж прогнозувалася і порівнянна з деякими європейськими державами, каже нардеп.

"Зафіксувавши курс на початку війни, ми мінімізували розвиток девальваційно-інфляційної спіралі. За підсумками першого військового року ми зберегли відносну макрофінансову стабільність, яка забезпечується адекватними золотовалютними резервами Нацбанку і великою допомогою наших партнерів", - сказав Гетманцев.

За словами голови фінансового комітету ВР, триваюча війна в Україні чинитиме тиск на курс національної валюти. Але якщо міжнародна фінансова допомога продовжить надходити в таких же обсягах, то, вважає Гетманцев, вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу не буде.

Курс гривні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк встановив курс гривні до євро 7 лютого на рівні 39,40 грн/євро. Таким чином, європейська валюта подешевшала на 58 копійок порівняно з попереднім днем. Офіційний курс гривні до долара залишається на тому ж рівні й становить 36,57 грн/$.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко вважає, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні й опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол. За його словами, цьому може сприяти низький рівень інфляції.

На думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, курс долара в Україні в лютому кардинально не зміниться, очікується повільне зміцнення гривні. Він зазначив, що основний ризик - геополітичний фактор, будь-яка ескалація ситуації буде тиснути на українську валюту.

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