Гривня на старті року: чого чекати від валютного курсу найближчим часом

Готівковий курс гривні наприкінці минулого року не дивував значними коливаннями та зберігає стабільність на початку 2023 року. УНІАН дізнавався, чи варто чекати сюрпризів від гривні найближчим часом.

Українська валюта розпочала новий рік без сюрпризів – готівковий курс гривні продовжує несуттєво коливатися в межах 40-41 гривень за долар. За минулий рік, а точніше, з початку повномасштабної війни Росії проти України, національна валюта девальвувала ледь не вдвічі – напередодні вторгнення гривня коштувала приблизно 29 грн/дол.

Наразі офіційний курс української валюти, який раніше був плаваючим, є зафіксованим Нацбанком на рівні 36,57 грн/дол. При цьому готівковий курс у обмінниках перевищує офіційний на кілька гривень, а ось безготівковий курс більше наближений до визначеного регулятором рівня – так, при оплаті карткою товару на закордонному сайті курс буде більш сприятливим – близько 37,5 грн/дол. залежно від банку.

Купувати безпосередньо безготівкову валюту за офіційним и наближеним до нього курсом наразі неможливо, але регулятор надав таку можливість за умови розміщення купленої валюти на безвідкличний банківський депозит терміном від 3 місяців.

Питання валютного курсу і будь-які коливання завжди хвилювали українців, багато з яких тримають заощадження у валюті або не втрачають нагоди купити долари при його здешевленні. Та зараз, вочевидь, в умовах жорстокої війни проблема коливань валютного курсу відходить на задній план.

Досвід українців

Киянка Ольга розповіла кореспонденту УНІАН, що скористалася можливістю купити валюту за безготівковим курсом і розмістила депозит на 3 місяці ще восени.

"Термін вкладу вже сплив, і я отримала на руки долари, які за необхідності можна обміняти у обміннику за вищим курсом, ніж я купувала валюту. Придбала я долари по 37,5 гривень, а обміняти готівкову валюту зараз можна і по 40 гривень. Це досить вигідно, якщо іноземна валюта не потрібна найближчим часом, а так можна виграти майже 3 тисячі гривень з кожної вкладеної тисячі доларів", - ділиться жінка.

А ось мешканець Київської області Сергій не бачить сенсу вкладати в іноземну валюту свої заощадження, адже прибутку така інвестиція не приносить.

"Відсотки за валютними депозитами зараз нульові, а великих змін у курсі, щоб виграти на значній курсовій різниці, очікувати не доводиться. Краще вкласти гривневі заощадження у військові облігації – там і дохід який-не який, і користь державі у такі складні часи", - каже чоловік.

При цьому на валютний курс можуть впливати різноманітні фактори. УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, щоб дізнатися, чого чекати найближчим часом від української валюти.

Директор департаменту казначейства банку "КОМІНБАНК" Герман Марченко:

Цього тижня (9-15 січня) на валютному ринку навряд чи можливі якість суттєві зміни. Майбутній період можна назвати "сіквелом" грудня, бо наразі немає жодних економічних та інших обставин, які б похитнули валютну рівновагу.

Головними причинами тривалої валютної стабільності є:

відчутні обсяги фінансової допомоги від країн ЄС, США, а також міжнародних фінансових організацій - за підсумками грудня сумарно Україна отримала допомогу на суму понад 5 млрд доларів;

зниження темпів інфляції до 1,7 відсотка на місяць;

ефективна політика НБУ, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту;

валютні надходження за рахунок експорту збіжжя (продовження роботи так званого "зернового коридору");

ефективна дія ППО під час ворожих атак 31 грудня та 1 січня - вдалося уникнути критичних наслідків руйнувань енергетичної інфраструктури;

"сезонний фактор": зазвичай для січня характерне невелике уповільнення ділової активності;

психологічна стійкість громадян попри загрози ракетних обстрілів: суспільство вірить в те, що наші збройні сили зможуть і надалі ефективно протистояти ворогові.

Таким чином, зараз існують всі підстави вважати, що до середини січня валютний курс залишатиметься уже в звичних межах 40-41 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько:

Найближчим часом я не вбачаю жодних загроз для валютної стабільності на готівковому ринку. У грудні в Україні обсяг валютних операцій фізичних осіб очікувано зріс, в тому числі збільшилося й від’ємне сальдо таких операцій до 463 млн доларів, проте курс гривні відреагував на ці тенденції дуже скромним зростанням. До того ж вже зараз на валютному ринку переважає тренд на зміцнення національної валюти. Поки він досить слабкий, але є всі передумови очікувати на його посилення в середині січня. Загалом же ситуація на готівковому ринку залишається стабільною впродовж останніх місяців. Курс гривні коливається в межах доволі вузького коридору 39,5-41,0 грн/дол., реагуючи на тимчасові зміни у балансі попиту та пропозиції. З великою ймовірністю аналогічні тенденції зберігатимуться й впродовж найближчого часу.

Значною мірою курсовій стабілізації на готівковому ринку допомагають запроваджені НБУ програми з придбання валюти фізичними особами з розміщенням її на строкових депозитах. Вони відволікають частину попиту від готівкового ринку та стримують спекулятивні апетити на ньому.

На мою думку, ймовірність перегляду фіксованого курсу НБУ, як і переходу до вільного курсоутворення, в середньостроковій перспективі є дуже низькою. Національний банк за підсумками грудня відзвітував про чергове зростання обсягу золотовалютних резервів до 28,5 млрд доларів, що є дуже хорошим сигналом зокрема й для гривні. А вже анонсовані програми фінансової допомоги від наших західних партнерів цілком можливо дозволять цього року відмовитися або принаймні суттєво скоротити обсяг емісійної підтримки бюджету. Зважаючи ж на той факт, що курсова стабільність є в умовах високої невизначеності вкрай важливим критерієм для економіки, рішення про перегляд рівня фіксованого курсу чи переходу до вільного курсоутворення абсолютно точно буде ухвалюватися дуже виважено. Поки жодних ознак руху у цьому напрямку не проглядається.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов:

Промисловість продовжує зазнавати збитків від ударів по енергетичній інфраструктурі України. Скорочується випуск продукції як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Все це призводить до скорочення надходжень до країни іноземних валют та зростання витрат на імпортні товари. Сукупність цих факторів може чинити тиск на курс гривні у середньостроковій перспективі. Масштаб цього явища залежатиме від того, як швидко енергетики зможуть відновити пошкодження та стабілізувати систему.

Іншим фактором, який вплине на курс гривні, стане надходження міжнародної фінансової допомоги. Минулого року її розмір побив усі рекорди, досягнувши позначки 32,1 млрд доларів. Це дозволило покрити валютні інтервенції на продаж НБУ (25 млрд доларів), які регулятор проводив з метою підтримки гривні. Це дозволило стабілізувати її курс після девальвації у липні 2022 року.

З моменту початку активних бойових дій регулятор проводив емісію гривні на користь Кабміну. У цьому році керівництво НБУ зобов'язалося більше не запускати "друкарський верстат". Однак у такій ситуації незрозуміло, яким саме чином Кабмін знайде додаткові 12 млрд доларів, які він позичив минулого року у Нацбанку. Окрім міжнародної фінансової допомоги інших джерел немає. Якщо партнери не зможуть підтримати Україну, НБУ буде змушений повернутися до нарощування грошової маси зі згубними наслідками для курсу гривні щодо інших іноземних валют.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський:

Станом на 1 січня валютні резерви НБУ досягли 28,5 млрд доларів, що є найвищим показником з початку повномасштабної російської агресії. Відновлення резервів відбулося за рахунок надходження міжнародних кредитів та грантів. Так, в грудні надійшло 4,5 млрд доларів з-за кордону. Разом з тим Нацбанк збільшив в грудні продаж валюти. Всього в грудні чистий продаж становив 3,2 млрд доларів, в той час, як в листопаді - лише 1,6 млрд доларів. Якщо підвищений попит на валюту збережеться, то це може призвести до скорочення валютних резервів.

Тим не менше, не варто очікувати, що в січні-лютому Нацбанк проведе девальвацію курсу гривні. Тобто, курс безготівкової валюти найближчим часом залишиться стабільним. Проте останнім часом спостерігається зростання попиту на готівкову валюту та зниження курсу готівкової гривні. В січні-лютому очікується продовження цієї тенденції. Курс готівкової гривні взимку може повернутися в коридор 41-42 грн/дол.

Але все залежатиме насамперед від розвитку ситуації на фронті. Якщо взимку відбудеться новий масований наступ Росії, то курс готівкової гривні може знизитися більш суттєво. Також в разі затримки надходжень міжнародних кредитів чи зменшення їх обсягу, тиск на гривню може посилитися.

Ситуація з євро

Євро поки не є настільки популярною валютою для українців: набагато частіше наші громадяни тримають заощадження у доларах та більш пильно слідкують за коливаннями саме американської валюти. Але інформація щодо тенденцій європейської валюти не буде зайвою, тим більше дуже багато наших співвітчизників знаходяться у країнах Європейського Союзу і платять там за товари і послуги саме у євро.

Станом на 11 січня офіційний курс гривні до євро складає 39,20 гривень за одиницю європейської валюти, а готівковий курс в обмінниках – майже 43 гривні за євро. При цьому картковий курс у банках теж нижчий за готівковий, різниця складає близько 2 гривень за одиницю валюти.

Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що останнім часом намітилася тенденція щодо зростання курсу євро по відношенню до долара.

"Якщо у вересні-жовтні євро коштувало дешевше долара, то зараз курс коливається в районі 1,06 долара за євро. Це пов'язано з тим, що очікується суттєве зниження темпів зростання ставки Федеральної резервної системи (ФРС) по долару. В той час, як Європейський центробанк (ЄЦБ) буде підвищувати ставку по євро більш інтенсивно. Тому не виключено, що в першому кварталі курс досягне 1,10 долара за євро", - каже експерт.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько наголошує, що ситуація з парою євро/долар значно складніша.

"Обидві економіки наразі знаходяться в непростій ситуації, а міжнародні фінансові інституції та агенції попереджають про ймовірну глобальну рецесію. Наразі економіка США виглядає більш перспективно", - сказала експертка.

За її словами, ФРС Сполучених Штатів проводить значно більш агресивну монетарну політику у боротьбі з інфляцією, що підвищує попит на долари. Проте, слід також зважати на високу спекулятивну складову у торгівлі парою долар-євро.

"Навіть відносно незначні новини з ринків, або навіть очікування якихось подій здатні вплинути на котирування", - відмітила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку".

З огляду на думки експертів, українцям не варто очікувати значних змін на валютному ринку найближчим часом. Готівковий курс гривні, вочевидь, продовжить незначні коливання без суттєвих змін. Звісно, в умовах війни багато чого може змінитися будь-якої миті, тому зрозуміло, що точних прогнозів чекати не варто.

Тому нам слід продовжувати працювати на Перемогу і підтримувати наші героїчні Збройні Сили, не переймаючись гіпотетичними змінами курсу гривні. А з Перемогою прийде час відновлювати національну економіку, і тоді на гривню будуть впливати зовсім інші фактори.

Катерина Жирій