При цьому дефіцит бюджету є рекордним.

Україна вже півроку не використовує інструмент емісії для покриття бюджетних витрат. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час заходу "Діалоги про відновлення України".

За його словами, досягти цього вдалося в тому числі і завдяки тому, що з початку 2023 року українська держава залучила на внутрішньому борговому ринку в 1,5 рази більше коштів, ніж за весь минулий рік.

"Це дозволило профінансувати потреби українського бюджету. Гарна новина полягає в тому, що ми півроку вже живемо без емісії, маючи рекордний дефіцит бюджету, який фінансується і за рахунок міжнародної підтримки, і за рахунок внутрішніх запозичень, і за рахунок підприємців, які сплачують податки", - зазначив він.

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Фінансова політика НБУ

Як повідомляв УНІАН, у березні Пишний заявив в інтерв'ю Financial Times, що Україна більше не буде "друкувати гроші" для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент.

Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.

Водночас у кінці травня в НБУ повідомляли, що не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов.

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