До кінця червня регулятор має узгодити стратегію валютної лібералізації, що є вимогою МВФ.

У Національному банку наразі не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов та стратегією валютної лібералізації, яка є вимогою МВФ.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

"Ми наразі не плануємо відмову від фіксованого курсу з завтрашнього дня, з післязавтрашнього дня. Але ми наразі плануємо створити передумови, які дозволять Нацбанку поступово повертатися до ринкових засад курсоутворення. Ми не прив’язані до календаря подій, ми прив’язані до створення передумов. І саме заради цього ми сьогодні працюємо. Ці передумови очевидні – ми повинні знайти баланс", - сказав Пишний.

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За його словами, фіксація курсу суттєво вплинула на можливість контролю інфляції, яка наразі значно сповільнилася. Адже прогнози НБУ ще в грудні передбачали, що інфляція в квітні буде приблизно на рівні 24%, що є дуже високим показником.

"Наразі нам вдалося зробити майже неймовірне – сьогодні інфляція на рівні 17%. І банки пропонують таку саму ставку практично. Це дозволяє відчувати впевненість, що ваші заощадження не знецінюються, і вам не треба в момент, коли Нацбанк зніме адміністративні обмеження, витягувати свою гривню і бігти на готівковий валютний ринок, щоб її конвертувати – навіщо? Адже вона працює, курс стабільний", - зазначив очільник Нацбанку.

Пишний нагадав, що у серпні 2022 року різниця між офіційним та готівковим курсом складала майже 25%, а зараз вона становить лише 2%.

"Ми прибрали з ринку схеми, які генерували темний попит. Зокрема, ми привели у відповідність умови функціонування грального бізнесу, який формував абсолютно непродуктивний попит на валюту. На сьогодні і це питання вирішено, і державний бюджет отримує свої надходження", - сказав голова НБУ.

Пишний також зазначив, що програма з МВФ передбачає узгодження до кінця червня стратегії валютної лібералізації, що передбачає перехід до елементів ринкового курсоутворення.

"От зараз у нас відбувається якраз активна фаза консультацій, тож залишилося не так довго чекати для того, щоб я міг дати чітку відповідь на запитання "Коли?", - сказав він.

Ситуація з курсом в Україні

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 24 лютого 2022 року регулятор зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня 2022 року Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол., яким він і є до цього часу. При цьому готівковий курс гривні в обмінниках вже значно наблизився до офіційного.

Сьогодні, 22 травня, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва складає 37,60 грн/дол.

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