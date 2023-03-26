У НБУ вирішили обійтися більш складними, але менш небезпечними методами фінансування державних витрат.

Україна більше не буде "друкувати гроші" для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави.

"Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний", - підкреслив Пишний.

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Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.

Ситуація в українській економіці - останні новини

Українці поступово набираються оптимізму у питанні свого фінансового благополуччя. Позитивні очікування повільно, але зростають. Проте, сьогодні кожен третій українець оцінює свій матеріальний стан як поганий, а кожен другий як "ані поганий, ані хороший".

Згідно з оцінками української розвідки, Росія вже не зможе нашкодити українській економіці більше, ніж вона це вже зробила. Для цього росіянам просто не вистачає необхідної зброї.

Згідно даним НБУ, інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікувалося. І все ж вона залишається високою.

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