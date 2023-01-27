Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок – до 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 43,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро - 42,30 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Курс під час війни:

У травні 2022 року в Україні було скасовано обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня офіційний курс гривні був знижений на 25% - до 36,57 грн/дол.

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