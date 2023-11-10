Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,54 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 13 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,08 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,54 грн/євро, тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,12/36,14 грн/дол., євро - 38,61/38,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 10 листопада, залишився на рівні попереднього показника - 37,70 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок - до 40,45 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні вранці становив 37,70 грн/дол. (продати долар можна за 37,60 грн), євро - 40,35 грн/євро (курс продажу - 40,15 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде динамічною з періодичним зниженням/зростанням курсів. Однак такі зміни не будуть надто значними чи такими, які суттєво вплинуть на загальну кон’юнктуру. Курсовий коридор очікується на рівні 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€.

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