Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,45 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні сьогоднішнього курсу.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,45 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,04/36,06 грн/дол., євро - 38,46/38,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 8 листопада, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,40 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 37,5 - 37,9 грн/дол. За її словами, на готівковому ринку все ще можливе невелике зміцнення гривні, це явище буде стимулюватися конкуренцією з безготівковим сегментом і поступовим ослабленням девальваційних очікувань.

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