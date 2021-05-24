Гроші "під прикриттям". Як незаконні прибутки ховають у криптовалюти

Люди у всьому світі вкладають мільярди доларів у криптовалюту. Не пасуть задніх й українські чиновники. Лише цьогоріч в Україні задекларували біткоїнів на майже 75 мільярдів гривень. Хто вкладає кошти у віртуальну валюту – любителі ризику чи хитруни, які, декларуючи електронні гроші, насправді просто приховують свої нелегальні прибутки?

Основна криптовалюта на сьогодні - біткоїн. За одну таку віртуальну монетку сьогодні можна збути за понад 50 тисяч доларів.

«Біткоїн - це така цінність, яка виробляється за допомогою комп’ютерів, або спеціальних машин, які вираховують довгі такі ланцюжки цифр. Як тільки комп’ютер знаходить цей ланцюжок цифр по алгоритму, у людини з’являється біткоїн. Будь-хто може купити цей ланцюжок цифр і володіти цим біткоїном», - розповів «Грошам» юрист Микола Мельничук.

Його «Гроші» і підрахують у деклараціях українських можновладців.

Чиновник із найтовстішим електронним гаманцем в Україні - депутат Дніпровської міської ради та місцевий бізнесмен В'ячеслав Мішалов. Просто таки біткоїновий мільярдер! У своїй декларації він вказав, що має 18 тисяч біткоїнів. За сьогоднішнім курсом, це 25 мільярдів гривень.

Перший секретар посольства України у В'єтнамі Петро Ленський задекларував 6 528 біткоїнів. Це майже 10 мільярдів гривень на сьогодні.

А депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв зізнався, що має більш як 1300 біткоїнів. У еквіваленті – це, приблизно, 2 мільярди в українській національній валюті.

Закарпатець, депутат Ужгородської ради Михайло Чурило пише, що має 826 біткоїнів. У гривнях це понад один мільярд.

Чимало біткоїнів припас собі і соратник Віталія Кличка, депутат Київради Дмитро Білоцерківець. У його електронному гаманці – 398 казкових монеток. І якщо обміняти їх зараз на гривні, то можна отримати 554 мільйони.

Такі шалені гроші на рахунках депутатів та державних службовців просто вражають. Утім, чи справді це все нажите, так би мовити, чесним азартом? Чи існують ці біткоїни у них взагалі?

З одного боку, віртуальна валюта в Україні взагалі не визнана грошовою одиницею.

«Річ у тім, що сьогодні в Україні криптовалюта, ті самі біткоїни, не врегульовані. Вони не визнані грошовою одиницею, не визнані платіжними системами. НАЗК зобов’язало їх декларувати в розділі «не матеріальні активи»», - розповідає «Грошам» голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

За біткоїн безпосередньо не можна купити квартиру чи шматок землі. Але купувати цифрову валюту, зберігати чи продавати – законно. І це виявилось дуже зручним інструментом. Наразі декларування біткоїнів - це такий собі тренд, який дедалі більше схожий на фіговий листочок, яким намагаються прикрити ганьбу, - нечесно зароблені гроші! Адже як перевірити, чи справді є у чиновника електронний гаманець і скільки там криптовалюти?

Чи справді це так? Чи можуть чиновники та нардепи безкарно писати фіктивну інформацію у своїх деклараціях? «Грошам» пояснюють експерти з декларування.

По-перше, звісно, правоохоронці не мають права просто так прийти до чиновника чи депутата і перевірити електронний гаманець.

«У НАЗК і НАБУ немає повноважень прийти і змушувати декларанта відкривати свій електронний гаманець і показувати, скільки в нього біткоїнів, або просто грошових активів знаходиться у тебе «під подушкою»», - каже Сергій Миткалик.

Тож так просто перевірити, чи часом не бреше чиновник про свої біткоїни, - неможливо. Адже фінансової установи, яка могла б підтвердити, що конкретний чиновник справді володіє чи не володіє біткоїнами, просто не існує.

«Немає конкретної компанії, яка фактично несе відповідальність за них», - запевняє юрист Микола Мельничук.

По-друге, попри те, що всі операції біткоїна у відкритому доступі, з’ясувати власника конкретного гаманця так само неможливо.

«Всі операції по всіх гаманцях - відкриті для доступу будь-кому. Тобто, будь-яка особа може зайти, подивитися, що по гаманцю номер такий-то відбувалися такі-то операції. Але сказати, чий це гаманець, - неможливо», - пояснює Микола Мельничук.

Звичайно, що біткоїни міняють на гривні та долари. Роблять це у обмінниках або банках. Це фактично єдиний спосіб перевірити реальність електронної валюти. Тому що правоохоронці мають право зробити запит у банк, і банк вже змушений буде розповісти і про власника грошей, і про суми. Утім, жодних перевірок криптовалюти чиновників в Україні на сьогодні ще ніхто не проводив.

«Насправді в Україні поки що немає жодного випадку розслідування чи перевірки НАЗК, які включали б, в тому числі біткоїни. Але це не говорить, що таких перевірок не буде», - каже голова Правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Лише у квітні 2021 року НАЗК зробила заяви про те, що перевірятиме криптовалюту у деклараціях чиновників. Але коли – невідомо. Тим часом найбагатший криптовалютник країни, дніпровський депутат, В'ячеслав Мішалов, вже дав задню. Помилився, мовляв, у декларації, коли написав, що має аж 18 тисяч біткоїнів.

«Зустрічав вже у медіа інформацію, що він нібито говорить, що помилився в декларації і так далі. Помилково написав, і там вже якісь інші цифри… Не буду коментувати конкретну людину, але потенційно ні один чиновник по суті не перевірявся… Тільки зараз НАЗК повідомило, що вони розпочали перевірку декларацій чиновників, у яких заявлені криптовалюти. Не знаю, як вони це будуть робити», - каже Микола Мельничук.

«Гроші» спитали у НАЗК, яким чином ці перевірки будуть відбуватися. Зробили це ще три тижні тому. Утім, на момент виходу програми в ефір, відповіді не отримали.

Зважаючи, що лише НАЗК мають можливість перевіряти достовірність декларацій чиновників, висновок напрошується сам: в НАЗК порушують наше право на інформацію, адже просто не знають, як перевірити дані про криптовалюти.

«Хтось намагався, можливо, легалізувати свої кошти, тому що дійсно, придбані 5-6 років тому за одні гроші криптовалюти зараз коштують зовсім інші гроші. І, так, це можна пояснити будь-який дохід», - переконує Микола Мельничук.

Дохід, в першу чергу, корупційний. Адже іншим способом його пояснити складно. Тож скільки з 75 мільярдів гривень в українських біткоїнах існує насправді – загадка, яку не розгадати. Щось і в когось, звісно, є. Але, напевно, більша частина – не більше ніж вигадка і підстраховка наперед. Аби чиновнику було чим потім пояснити нелегальні нереальні прибутки.

Переглянути відео-версію цієї історії ви можете 28 травня, о 01:50, у програмі «Гроші» на телеканалі «2+2»

Леся Подинська

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