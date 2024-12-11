Досі ніхто в світі не "коштував" так дорого, як Ілон Маск. Принаймні у номінальному вираженні.

Американський технологічний магнат Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї номінальні статки перетнули позначку у 400 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, останній "стрибок" став наслідком продажу частини акцій його власної компанії SpaceX, що дало Маску додаткові 50 мільярдів доларів. Таким чином, зараз усі його статки оцінюються у 439,2 мільярда доларів.

Останніми роками фінансовий стан скандального підприємця зазнавав карколомних змін. Маск то багатшав до 200 мільярдів доларів, то "падав" до 137 мільярдів. Останніми тижнями він міцно сів на тренд зростання, якому посприяла перемога на президентських виборах в США Дональда Трампа. Ці двоє відкрито підтримували одне одного протягом останніх місяців.

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Після перемоги Трампа акції автобудівної компанії Tesla здорожчали приблизно на 65%, оскільки всі очікують змін в економічній політиці з приходом нової адміністрації в США. Зокрема Трамп обіцяв спростити життя американським виробникам безпілотних автомобілів та електромобілів. Крім того, як очікується, Маск отримає офіційну посаду в новій адміністрації при Трампі.

На цьому тлі успішно розвивається новий проект Маска у царині розробки штучного інтелекту, а компанія SpaceX домовилася викупити у співробітників значну частину своїх акцій. Наслідком угоди стане зростання сукупної вартості компанії до 350 мільярдів доларів. Це зробить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

Інші новини про Ілона Маска

Як писав УНІАН, нещодавно Ілон Маск розкритикував інформацію про те, що Білий дім тисне на Київ щодо мобілізації 18-річних українців. Підприємець запитав, "скільки ще людей має померти" на цій війні.

Також ми розповідали, що Ілон Маск вирішив узяти ігрову індустрію у свої руки. Він збирається відкрити першу "ШІ-студію", яка займеться створенням відеоігор. Ба більше, вона має "знову зробити ігри великими!" Варто додати, що сам Маск раніше зізнався у любові до відеоігор.

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