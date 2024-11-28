Ця заява прозвучала після критики "гендерно-нейтральних займенників" у новій фентезі-грі Avowed від Obsidian.

Ледве встигнувши посваритися з арт-директором Avowed через наявність "гендерно-нейтральних займенників" у їхній новій фентезі-RPG, найбагатша людина планети Ілон Маск вирішив, що настав час узяти ігрову індустрію у свої руки.

Глава компаній Tesla і SpaceX написав у X, що його стартап xAI збирається відкрити першу "ШІ-студію", яка займеться створенням відеоігор. Ба більше, вона має "знову зробити ігри великими!".

"Занадто багато ігрових студій належить великим корпораціям", – сказав Маск. Він згадав, що його нова компанія xAI має у своєму розпорядженні більш ніж 100 000 сучасних графічних процесорів від Nvidia, що має допомогти в реалізації його амбітних планів.

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Заява Маска породила бурхливу дискусію в соцмережі, а з ходом думок мільярдера згоден, наприклад, Марк Керн – продюсер оригінальної Diablo 2 і колишній глава розробки World of Warcraft.

До речі, сам Маск – завзятий геймер. Нещодавно він встановив рекорд зі швидкісного проходження фінального рівня в Diablo 4 на максимальному рівні складності.

А тим часом у Steam стартував великий осінній розпродаж. Подешевшали багато новинок, зокрема ті, що вийшли в 2024 році, а хітів минулих років за зниженими цінами і зовсім не злічити.

Свіже опитування платформи показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт серед геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

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