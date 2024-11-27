Маск вважає, що Байден припускається помилки / Колаж УНІАН, фото - president.gov.ua, скріншот

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів. Свою думку мільярдер висловив у соцмережі X.

"Це не нормально", - написав Маск.

Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів. Адміністрація президента хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який може бути ухвалений у грудні.

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За словами журналістів, прохання з Білого дому до законодавців надійшло 25 листопада. Вони зазначили, що цю інформацію підтвердили два помічники конгресмена.

Ілон Маск в адміністрації Трампа - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер Ілон Маск разом з бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолять новий Департамент ефективності державного управління, який доручив створити новий президент США Дональд Трамп. Очікується, що цей департамент займатиметься реформою уряду.

За словами експертів, Маск в адміністрації Трампа несе загрозу сфері електротранспорту. Вони підкреслили, що компанія Tesla зможе отримати перевагу перед конкурентами.

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