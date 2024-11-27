Маск може отримати посаду в адміністрації Трампа, через що критика Байдена очікувана.

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів. Свою думку мільярдер висловив у соцмережі X.

"Це не нормально", - написав Маск.

Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів. Адміністрація президента хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який може бути ухвалений у грудні.

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За словами журналістів, прохання з Білого дому до законодавців надійшло 25 листопада. Вони зазначили, що цю інформацію підтвердили два помічники конгресмена.

Ілон Маск в адміністрації Трампа - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер Ілон Маск разом з бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолять новий Департамент ефективності державного управління, який доручив створити новий президент США Дональд Трамп. Очікується, що цей департамент займатиметься реформою уряду.

За словами експертів, Маск в адміністрації Трампа несе загрозу сфері електротранспорту. Вони підкреслили, що компанія Tesla зможе отримати перевагу перед конкурентами.

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