Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на прохання чинного президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення на допомогу Україні додаткових 24 мільярдів доларів. Свою думку мільярдер висловив у соцмережі X.
"Це не нормально", - написав Маск.
Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів. Адміністрація президента хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який може бути ухвалений у грудні.
За словами журналістів, прохання з Білого дому до законодавців надійшло 25 листопада. Вони зазначили, що цю інформацію підтвердили два помічники конгресмена.
Ілон Маск в адміністрації Трампа - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер Ілон Маск разом з бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолять новий Департамент ефективності державного управління, який доручив створити новий президент США Дональд Трамп. Очікується, що цей департамент займатиметься реформою уряду.
За словами експертів, Маск в адміністрації Трампа несе загрозу сфері електротранспорту. Вони підкреслили, що компанія Tesla зможе отримати перевагу перед конкурентами.