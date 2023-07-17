Грошовий потік Twitter залишається негативним через падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

Американський мільярдер засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що грошовий потік Twitter є негативним, оскільки доходи від реклами впали на 50%.

Як повідомляє Reuters, грошовий потік Twitter залишається негативним через падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, не виправдавши березневих очікувань Маска щодо того, що Twitter може досягти позитивного грошового потоку до червня.

"Необхідно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі розкіш чогось іншого", - сказав Маск у твіті, відповідаючи на пропозиції щодо рекапіталізації.

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Однак, як ззначається в матеріалі, не зрозуміло, які тимчасові рамки мав на увазі Маск, кажучи про 50-відсоткове падіння доходів від реклами. За його словами, у 2023 році Twitter має отримати 3 мільярди доларів доходу порівняно з 5,1 мільярда доларів у 2021 році.

Маск підтвердив, що Twitter не побачив збільшення доходів від реклами, яке очікувалося в червні, додавши: "Липень трохи більш перспективний". За словами Маска, Twitter Spaces також ще не приносила доходу і є повністю платною.

Це остання ознака того, що агресивних заходів щодо скорочення витрат відтоді, як Маск придбав Twitter тільки в жовтні, недостатньо, щоб змусити Twitter вийти на позитивний грошовий потік.

Маск заявив, що після звільнення тисяч співробітників і скорочення рахунків за хмарні послуги компанія скоротила свої позаборгові витрати до 1,5 млрд доларів з прогнозованих 4,5 млрд доларів в 2023 році. Twitter також стикається зі щорічними відсотковими виплатами в розмірі близько 1,5 млрд доларів в результаті боргу.

Ситуація з Twitter

У липні 2023 року стало відомо про те, що користувачі Twitter "біжать" від Ілона Маска на нову соціальну мережу Threads. Число користувачів Threads вже перевищило позначку в 100 млн.реєстрацій.

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