Засновник SpaceX натякнув, що Америка завжди засуджувала "зло", а тепер вибирає іншу сторону.

Американський мільярдер засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову зганьбився заявою про війну в Україні.

Бізнесмен засудив позицію США з приводу передачі ЗСУ касетних боєприпасів, про які у Вашингтоні оголосили 7 липня. У соціальній мережі Twitter він натякнув: раніше Америка вважала використання такої зброї "злом", а тепер - "перевзулася".

"Америка завжди засуджувала як зло тих, хто використовує касетні бомби, а тепер ми відправляємо їх на застосування?",- вказав він.

Також Маск заявив, що доля любить іронію, але ненавидить лицемірство: "нічого доброго з цього не вийде", - підкреслив він.

Ілон Маск потрапив у скандал через коментар про контрнаступ ЗСУ

Як відомо, Ілон Маск відомий своїми спірними оцінками війни в Україні. У лютому 2023 року він висловився про Революцію Гідності в Україні (події 2014 року), як про "переворот".

А 10 липня спрогнозував, що РФ здатна окупувати ще більше територій України, оскільки кількісне співвідношення військ в рамках контрнаступу ЗСУ дорівнює 4:1 - не на користь Києва. На думку Маска, навіть при рівних втратах на війні, Росія була б у виграші.

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