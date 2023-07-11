Число користувачів Threads вже перевищило позначку в 100 млн реєстрацій з моменту дебюту минулого тижня,

Трафік користувачів у Twitter сповільнився з моменту запуску текстової платформи Meta Threads, яка вже перевищила 100 мільйонів реєстрацій з моменту дебюту минулого тижня, повідомляє ресурс CNBC.

Керівники Meta рекламують Threads як "більш позитивний громадський майданчик" для тих, "хто ніколи по-справжньому не приймав Twitter". Аудиторія Threads стрімко зростає – всього за декілька годин після старту вона перевищила 10 млн осіб, а за вихідні зросла до 100 млн.

Дослідники поділилися наочним скріншотом, що свідчить про падіння трафіку в Твіттері. За даними Similarweb, що спеціалізується на веб-аналітиці, веб-трафік на платформі Ілона Маска знизився на 5% за повні два дні, що минули після запуску Threads. Крім того, він знизився на 11% порівняно з тими ж днями 2022 року.

Відео дня

Швидкому зростанню Threads сприяє той факт, що вона сильно інтегрована з Instagram – можна прив'язати свій обліковий запис в популярній соцмережі і перенести підписників.

Раніше стало відомо, що за темпами зростання Threads випередила "розумний" чат-бот ChatGPT, якому знадобилося два місяці для досягнення 100 млн активних користувачів. Таким чином Threads став найбільш швидкозростаючим онлайн-сервісом в історії.

Що з себе представляє Threads і як працює

Threads – це головний і найсерйозніший конкурент Twitter. Марк Цукерберг взяв багато загублених чеснот твіттеру і об'єднав їх у новій соцмережі.

В цілому Threads – класичний сервіс мікроблогів, де можна викладати пости (до 500 символів), фотографії та відео, лайкати, коментувати і репост публікації, підписуватися на цікаві акаунти.

Однак поки у сервісу вистачає і своїх мінусів. Наприклад, видалити акаунт в Threads можна тільки разом з профілем Instagram. До того ж нова соцмережа з першого ж дня почала банити українських користувачів за "неприйнятний контент".

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