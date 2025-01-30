20 гривень за долар: The Economist назвало курс валют в Україні за індексом Біг Мака

Зазначається, що національна валюта в Україні недооцінена майже вдвічі.

Українська гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу. Національна валюта України опустилася на шосте місце з кінця списку за індексом Біг Мака.

Згідно з даними рейтингу The Economist за січень 2025 року, Біг Мак коштує в Україні 120 гривень, а в США 5,79 долара.

Таким чином, передбачуваний обмінний курс становить 20,73 гривні за долар. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, який зараз становить близько 42 гривень, говорить про те, що українська валюта недооцінена на 50,7%.

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Варто зазначити, що в списку найбільш недооцінених валют світу в січні 2025 року стали грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, Єгипту та ПАР.

Водночас переоціненні валютами є швейцарський франк - на 38%, аргентинський песо - на 20,1%, уругвайський песо - на 19,3%, норвезька крона - на 15,3%, євро - на 2,8%, колон Коста-Ріки - на 1,9%.

Довідка УНІАН. Індекс Біг Мака винайдено виданням The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності і використовується як жартівливий показник вартості валюти.

Курс долара в Україні - дані НБУ

Національний банк України встановив на 30 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 гривні за долар.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,89/41,92 гривні за долар.

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