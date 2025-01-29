Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,62 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,62 грн за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,89/41,92 грн/дол., а євро – 43,52/43,53 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 29 січня знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,35 грн за долар. Продати американську валюту можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 18 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 42,30 грн за долар. Курс євро, в свою чергу, подешевшав на 10 копійок і складає 44,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, а євро – за курсом 43,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, проте банкір переконаний, що долар буде перебувати в межах 42-42,4 гривні.

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