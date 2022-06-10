Високий рівень інфляції в США спостерігається з початку 2021 року.

У травні 2022 року інфляція в США в річному вираженні склала 8,6%, що стало максимальним значенням з грудня 1981 року.

Про це повідомляє The Financial Times.

Зростання цін за місяць склало 1%, що значно перевищило прогнози аналітиків, які очікували, що він не перевищить 0,7%.

Основним фактором, що впливає на загальний рівень інфляції, є ціни на енергоносії. За рік вони подорожчали на 50,3%, За останній місяць — на 4,5%.

Ціни на продукти харчування за місяць і рік зросли на 1,2% і 10,1% відповідно.

Війна в Україні та інфляція в США:

Високий рівень інфляції в США спостерігається з початку 2021 року. Спочатку влада називала це тимчасовим явищем, яке пов'язане з наслідками пандемії коронавірусу.

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

За даними Європейського центробанку, інфляція в єврозоні досягла 5,8%. Зокрема, через стрибок цін на заправках існують побоювання, що з-під контролю вийдуть ціни на паливо. Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

Разом з тим, економісти відзначають, що досі подорожчання їжі було не настільки значущим. Однак враховуючи, що Україна - провідний експортер зернових, а Росія - добрив, це може змінитися.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло і продукти харчування. Індекс цін на бензин виріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

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