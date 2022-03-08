США відмовляються від енергоресурсів з РФ.

США вводять заборону на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

Про дану міру оголосив президент країни Джо Байден.

"Ми заборонили весь імпорт з Росії: нафти, газу і всієї енергетики. Російська нафта більше не буде прийнята в портах США", - сказав він.

Байден зазначив, що Америка не хоче субсидувати путінську війну.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

Як повідомляв УНІАН, уряд Великобританії планує поетапно відмовитися від усьогоімпорту російської нафти. Цей крок буде узгоджений зі Сполученими Штатами, і заборона буде вводитися поетапно протягом найближчих місяців. У той же час, заборона на російський газ не буде поширюватися.