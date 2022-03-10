Показник інфляції у США підскочив до 40-річного рекорду.

Показник щорічної інфляції в США досяг рекордних із 1982 року 7,9%.

Про це йдеться у офіційних даних Міністерства праці США, передає Голос Америки. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%", - йдеться у документі.

Це становить проблему для президента Джо Байдена та демократів напередодні проміжних виборів у листопаді 2022 року - навіть попри стабільний вихід економіки з пандемії коронавірусу та зростання зайнятості і споживацької активності.

Тепер через російську війну в Україні споживчі ціни й далі, ймовірно, зростатимуть, зокрема, через подорожчання палива.

Нагадаємо, у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США. Байден попередив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів.

Експерти заявили, що загроза ембарго та санкцій, а також зростання небезпеки для вантажів у Чорному морі і репутаційні ризики від співпраці з Росією, фактично зробили російську нафту "токсичним" товаром.

Окрім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. За даними Європейського центробанку, інфляція у єврозоні досягла 5,8%. Зокрема, через стрибок цін на заправках існують побоювання, що з-під контролю вийдуть ціни на пальне. Зокрема, у Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

Водночас, економісти відзначають, що дотепер подорожчання їжі було не настільки значущим. Проте враховуючи, що Україна - провідний експортер зернових, а Росія - добрив, це може змінитись.

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