Індекс Bloomberg щодо долара досяг у четвер найнижчого рівня за три роки.

Роль долара як безпечної валюти в кризових ситуаціях під загрозою, якщо атака Ізраїлю на Іран призведе до подальшої ескалації. Ця ситуація - серйозне випробування для американської валюти.

Видання Bloomberg пише, що долар спочатку впав, коли з'явилася інформація про те, що Ізраїль завдав авіаударів по цілях в Ірані, а потім зміцнився по відношенню до більшості основних валют. Положення США як найбільшого у світі виробника нафти, ймовірно, сприяло відновленню.

Водночас індекс Bloomberg щодо долара досяг у четвер найнижчого рівня за три роки на тлі побоювань з приводу підвищення мит і погіршення перспектив американської економіки.

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"Ярлик "безпечна гавань" - для таких активів, як долар і ієна - ґрунтується на трьох стовпах: економічній стабільності, ліквідності та надійності. Слабкість долара цього року оголює тріщини у всіх трьох стовпах", - розповів аналітик Vantage Markets Хебе Чен.

Індекс долара Bloomberg впав цього року приблизно на 8%, оскільки зусилля президента США Дональда Трампа з реформування світової торгівлі підірвали впевненість інвесторів у потенційному зростанні економіки країни. Очікується, що пропоноване податкове законодавство призведе до збільшення федерального дефіциту на трильйони доларів протягом десятиліття, в той час як роль США в галузі безпеки і політичних альянсів ставиться під сумнів.

У п'ятницю, 13 червня, на азіатських торгах індекс долара зріс на 0,4%, тоді як ієна коливалася, а швейцарський франк зріс на 0,1%. Золото, яке у квітні досягло рекордного рівня, подорожчало на 1,7%, а казначейські облігації дещо зросли в ціні.

Удар Ізраїлю по Ірану - головні новини

13 червня Ізраїль атакував Іран, зокрема, метою стали військові та ядерні об'єкти. Через ізраїльський удар, ціни на нафту злетіли до максимумів 2022 року.

Енергетичний експерт Михайло Гончар зазначає, що подальший рух цін на енергоносії залежатиме від ситуації на Близькому Сході, реакції ОПЕК+, наповненості стратегічних резервів США, Китаю, ЄС.

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